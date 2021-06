New York (SID) - Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning hat im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen Auswärtssieg bei den New York Islanders gefeiert und ist in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 in Führung gegangen. Im Nassau Coliseum in Uniondale/New York setzte sich das Team aus Florida mit 2:1 durch.

Brayden Point erzielte den Siegtreffer für die Gäste, für den Kanadier war es bereits das sechste Spiel in Folge mit Torerfolg. Insgesamt kommt Point in den Play-offs auf elf Tore und vier Assists. Für Tampa war es der sechste Auswärtserfolg in der Entscheidungsrunde, lediglich ein Spiel in der Fremde verlor der Titelverteidiger.