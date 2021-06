Rekordmeister Montreal Canadiens ist als erstes Team der NHL ins Halbfinale der Playoffs eingezogen. (NEWS: Alles zur NHL)

Der 24-malige Stanley-Cup-Sieger gewann Spiel vier gegen die Winnipeg Jets dank des entscheidenden Treffers von Tyler Toffoli (62.) mit 3:2 nach Verlängerung und machte damit den "Sweep" vor 2500 Zuschauern im Bell Centre in Montreal perfekt.

Im Halbfinale treffen die "Habs" entweder auf Nationaltorhüter Philipp Grubauer und Colorado Avalanche oder die Vegas Golden Knights. Nach vier Partien steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2. Die Jets hatten in der ersten Runde die Edmonton Oilers um die Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun ausgeschaltet. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Einen weiteren großen Schritt Richtung Halbfinale machten die New York Islanders. Die Isles siegten in Spiel fünf bei den Boston Bruins mit 5:4 und führen die Serie mit 3:2 an. (SERVICE: Tabelle der NHL)