Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist nur noch einen Sieg vom erneuten Stanley-Cup-Triumph entfernt.

Im dritten Spiel der Finalserie der Eishockey-Profiliga NHL bezwang der Meister die Montréal Canadiens 6:3 und liegt somit komfortabel mit 3:0 in Führung. In der Nacht zum Dienstag hat Tampa Bay in Montreal den ersten Matchball - SPORT1 übertragt die Partie im Free-TV.

Tampa Bay fehlt noch ein Sieg zum Stanley Cup

Auch die Rückkehr von Trainer Dominique Ducharme half den Canadiens nicht. Der Headcoach hatte nach einem positiven Coronatest zwei Wochen in Quarantäne verbracht.

Die Gäste aus Florida legten im Bell Centre im ersten und zweiten Drittel jeweils einen Blitzstart hin. Jan Rutta (2.) und Victor Hedman (4.) sowie Nikita Kutscherow (22.) und Tyler Johnson (24.) trafen. Für die Canadiens hielten Phillip Danault (12.) und Nick Suzuki (39.) dagegen.

Im Schlussdrittel traf erneut Tampa Bay durch Johnson (56.) zuerst, Corey Perry (56.) antwortete umgehend. Den Schlusspunkt aber setzte Blake Coleman (57.) für den Titelverteidiger, der nun also kurz davorsteht, nach dem Super-Bowl-Triumph der Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady die nächste Trophäe in die Stadt zu holen.

