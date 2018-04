Der deutsche Rekordmeister VfB Friedrichshafen bangt in der Champions League trotz eines couragierten Auftritts um die Teilnahme am Final Four.

Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen verlor in der Runde der letzten Sechs beim polnischen Meister Zaksa Kedzierzyn-Kozle 2:3 (23:25, 21:25, 25:22, 25:22, 13:15).

Das entscheidende Rückspiel im Kampf um das Final Four im russischen Kasan (12./13. Mai) steigt am kommenden Dienstag (20:00 Uhr) in Friedrichshafen.

Champions League in Zahlen

Zaksa Kedzierzyn-Kozle - VfB Friedrichshafen 3:2 (25:23, 25:21, 22:25, 22:25, 15:13)

Sir Safety Perugia - Lokomotiv Nowosibirsk 3:1 (24:26, 25:15, 25:19, 25:21)

Cucine Lube Civitanova - Trentino Diatec 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 28:26)