Die deutschen Volleyballer haben bei ihrem Heimturnier der Olympia-Qualifikation im Januar in Berlin in der Gruppenphase lösbare Aufgaben vor der Brust.

Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani bekommt es mit Tschechien, Belgien und Vize-Europameister Slowenien zu tun. Die Aufteilung der Gruppen ergibt sich aus den Positionen in der europäischen Rangliste.

In der anderen Gruppe treffen Europameister Serbien, Frankreich, Bulgarien und die Niederlande aufeinander.

Vom 5. bis zum 10. Januar kämpft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bei dem Achterturnier um das letzte verbliebene Europa-Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

Weltmeister Polen, Russland und Italien hatten sich bereits über die interkontinentalen Turniere qualifiziert.

In der Max-Schmeling-Halle ziehen jeweils die besten beiden Teams der beiden Vierergruppen ins Halbfinale ein, nur der Turniersieger ist in Japan dabei. Die Mannschaften müssen dem europäischen Verband CEV nun noch offiziell ihre Teilnahme in Berlin bestätigen.