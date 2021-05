Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in der Nations League mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel in die kurze Pause verabschiedet. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski schlug Belgien in Rimini 3:0 (25:20, 25:19, 25:13) und hat nun drei Tage frei, bevor es ab Montag weitergeht.

Einen Tag nach dem schwer erkämpften Erfolg über die Niederlande (3:2) gaben Josepha Bock und Lea Ambrosius ihr Debüt im Nationalteam. Die meisten Punkte sammelten wie gegen Oranje Lina Alsmeier (14) und Jennifer Janiska (12).

Im nächsten Dreierblock bekommt es die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der kommenden Woche mit China, der Türkei und Kanada zu tun. Neben der Vorbereitung auf die EM (18. August bis 4. September) geht es für die DVV-Frauen darum, möglichst viele Punkte für die Weltrangliste zu sammeln.

Die Nations League wird in diesem Jahr pandemiebedingt erstmals an nur einem Spielort ausgetragen, die besten vier der insgesamt 16 Teams qualifizieren sich für das Final Four (24./25. Juni).