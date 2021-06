Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen bezwang das Team von Bundestrainer Andrea Giani am Freitag in der "Bubble" von Rimini den Weltranglistensechsten Iran knapp mit 3:2 (23:25, 25:20, 25:19, 19:25, 15:13).

Trotz des Siegs ist das Finalturnier für die deutsche Mannschaft bereits in weite Ferne gerückt.

Nach dem vierten Erfolg im neunten Spiel liegt die Mannschaft des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) mit 13 Punkten auf dem neunten Tabellenrang. Nur die vier besten Mannschaften nach den 15 Vorrundenspieltagen qualifizieren sich für das Finalturnier Ende des Monats (26./27. Juni). Nächster Gegner ist am kommenden Dienstag Japan (15.00 Uhr).

Die Nations League in Rimini dient der deutschen Mannschaft als Vorbereitung auf die EM-Endrunde im September in vier Ländern. Zudem sind schon in Italien wichtige Weltranglistenpunkte zu gewinnen.