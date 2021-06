Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski verlor am Montag in Rimini gegen Gastgeber Italien mit 0:3 (21:25, 19:25, 11:25).

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) setzte es damit die vierte 0:3-Klatsche in Serie. Nächster Gegner des deutschen Teams, das mit zwei Siegen den drittletzten Tabellenplatz belegt, ist am Dienstag (18.00) Südkorea.