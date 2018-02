Gute Nachrichten für alle Volleyball-Fans: Die Playoffs in der Volleyball Bundesliga der Frauen sind ab Samstag, 17. März, live auf SPORT1 im Free-TV zu sehen.

Dazu hat die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum eine Lizenzvereinbarung mit der DOSB New Media GmbH, dem Betreiber von SPORTDEUTSCHLAND.TV, geschlossen. In den Playoffs werden bis zu zehn ausgewählte Partien live im Free-TV gezeigt - exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Online-Übertragung dieser und aller weiteren Spiele erfolgt über SPORTDEUTSCHLAND.TV, dem Online-Sender des Deutschen Olympischen Sportbundes – live und on demand. Den Auftakt macht ein Viertelfinal-Kracher am Samstag, 17. März, live ab 16:00 Uhr auf SPORT1.

Wiesbaden wird Favoritenrolle nicht gerecht

Rennen um die beste Ausgangsposition für Playoffs läuft

In der Hauptrunde liefert sich derzeit der Dresdner SC mit Allianz MTV Stuttgart und dem amtierenden Meister SSC Palmberg Schwerin ein enges Rennen um die beste Startposition in die Playoffs – auch hier präsentiert SPORT1 die Topspiele live im Free-TV. Für die anschließenden Playoffs ist im Viertel- und Halbfinale der Modus "best of three" vorgesehen, im Finale wird im Modus "best of five" der Deutsche Meister ermittelt.

Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content SPORT1: "Die Volleyball Bundesliga der Frauen erfüllt die Erwartungen, die wir bei der Free-TV-Premiere in die hochattraktive und dynamische Sportart gesetzt haben. Und das Potenzial ist längst noch nicht ausgeschöpft. Mit spannenden Playoff-Partien schlagen wir nun das nächste Kapitel auf."

Klaus-Peter Jung, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga: "Die Volleyball Bundesliga der Frauen macht jetzt den nächsten großen Schritt im Free-TV. Die Abbildung einer kompletten Serie aus den Viertelfinal-, Halbfinal- und Final-Playoffs live auf SPORT1 bestätigt allen, wie gut die Sportart Volleyball im frei empfangbaren Fernsehen bei den Fans angenommen wird. Wir sind sehr glücklich darüber, dass SPORT1 mit dieser Entscheidung ein deutliches Zeichen für die Volleyball Bundesliga setzt."

Björn Beinhauer, Geschäftsführer DOSB New Media: "Wir freuen uns sehr über die Ausweitung der Free-TV Übertragung um einige Playoff-Spiele der Frauen. Wenn diese besonders spannende Phase der Saison auch im Fernsehen abgebildet wird, profitiert die ganze Sportart von der erhöhten Aufmerksamkeit und damit selbstverständlich auch unser umfangreiches Online-Übertragungsangebot: SPORTDEUTSCHLAND.TV zeigt zusätzlich zu den im TV übertragenen Playoff-Spielen wie gewohnt auch wieder alle weiteren Playoffs der Frauen und Männer live und on demand."

Guter Start für Volleyball Bundesliga der Frauen auf SPORT1

SPORT1 zeigt in dieser Saison erstmals die Volleyball Bundesliga der Frauen live im Free-TV und trifft damit auf das Interesse der Fans: Aktuell liegt der Schnitt bei 120.000 Zuschauern ab 3 Jahren (Z3+). Den Topwert erzielte bisher die Partie des Dresdner SC gegen Allianz MTV Stuttgart, die 150.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt und 290.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze verfolgten.

Das Volleyball-Angebot auf SPORT1

Neben der Volleyball Bundesliga der Frauen sind auch die Europameisterschaften 2019 und 2021 auf SPORT1, SPORT1+ sowie im Livestream auf SPORT1.de zu sehen. Zudem hat die SPORT1 GmbH die plattformneutralen Verwertungsrechte an der Beachvolleyball-EM der Frauen und Männer bis zum Jahr 2021 erworben.

Die Sendezeiten für die Playoffs der Volleyball Bundesliga der Frauen im Free-TV auf SPORT1: