Wer geht mit Rückenwind in die Playoffs der Volleyball-Bundesliga der Frauen - Allianz MTV Stuttgart oder der SSC Palmberg Schwerin? Beide Spitzenteams stehen sich zum Ende der Hauptrunde gegenüber, SPORT1 überträgt das Topspiel am Samstag, 10. März, LIVE ab 19:15 Uhr im Free-TV auf SPORT1. Dirk Berscheidt kommentiert.

Für die Stuttgarter geht es vor eigenem Publikum darum zu demonstrieren, dass sie zu Recht als Nummer 1 in die Playoffs starten. Der aktuelle Meister aus Schwerin kommt indes als Tabellendritter in die SCHARRena Stuttgart und möchte vor allem die jüngste 2:3-Niederlage gegen den VC Wiesbaden vergessen machen. Das Hinspiel am 2. Weihnachtsfeiertag war eine klare Sache: Die Schwerinerinnen siegten 3:0 – jetzt sicher ein weiterer Ansporn für Allianz MTV.

Die Playoffs in der Volleyball Bundesliga der Frauen live auf SPORT1

Die Playoffs in der Volleyball Bundesliga der Frauen sind erstmals live auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Den Auftakt macht der Viertelfinal-Kracher zwischen Ladies in Black Aachen und dem diesjährigen Pokalfinalisten VC Wiesbaden am Samstag, 17. März, live ab 16:00 Uhr.

Welche Mannschaft das Heimrecht bei diesem Spiel erhält, entscheidet sich an diesem Wochenende, wenn die Ladies in Black Aachen zu Gast beim VC Wiesbaden sind. In den Playoffs ist im Viertel- und Halbfinale der Modus "best of three" vorgesehen, im Finale wird im Modus "best of five" der Deutsche Meister ermittelt. In den Playoffs werden bis zu zehn ausgewählte Partien live im Free-TV gezeigt – exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz.