Am Mittwoch kommt es in der Volleyball-Bundesliga der Frauen zum Playoff-Showdown zwischen dem Dresdner SC und dem SC Potsdam.

SPORT1 zeigt das dritte und entscheidende Duell der Viertelfinalserie ab 19 Uhr LIVE im TV.

In den ersten beiden Duellen dominierten jeweils die Auswärtsteams. Potsdam gewann Spiel eins nach einem Krimi mit 3:2, der Hauptrundenzweite aus Dresden sicherte sich dann mit einem 3:1-Erfolg Spiel drei vor eigenem Publikum.

Mit den Ladies in Black Aachen, Allianz MTV Stuttgart und Titelverteidiger Schweriner SC stehen bereits drei Halbfinalisten fest.

Die Playoffs live auf SPORT1

Die Playoffs in der Volleyball Bundesliga der Frauen sind erstmals live auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. In den Playoffs ist im Viertel- und Halbfinale der Modus "best of three" vorgesehen, im Finale wird im Modus "best of five" der Deutsche Meister ermittelt. In den Playoffs werden bis zu zehn ausgewählte Partien live im Free-TV gezeigt - exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Online-Übertragung dieser und aller weiteren Spiele erfolgt über SPORTDEUTSCHLAND.TV, dem Online-Sender des Deutschen Olympischen Sportbundes - live und on demand.