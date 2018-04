Showdown zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und Allianz MTV Stuttgart in der Volleyball Bundesliga der Frauen: In Spiel 3 der Playoff-Finalserie könnte bereits die Entscheidung um den Titel fallen.

Schwerin führt in der Serie 2:0 und benötigt nur noch einen Sieg, um im Modus „Best of Five“ zu triumphieren. Gelingt dem aktuellen Meister dieser Schritt ausgerechnet in der Heimat des großen Rivalen?

SPORT1 überträgt das Match am Samstag ab 15.25 Uhr LIVE im TV aus der SCHARRena. Vor dem Auftritt in Stuttgart ist das Team von Bundestrainer Felix Koslowski gewarnt, in Spiel 1 gewannen die Norddeutschen in Stuttgart erst nach einem Volleyball-Krimi mit 3:2. Spiel zwei in Schwerin war dagegen eine klare Sache für die Titelverteidigerinnen.

In drei Sätzen! So fertigt Schwerin Stuttgart ab

Kommt es zu einem Spiel 4 um den Titel, wäre dies am Dienstag ab 13 Uhr ebenfalls LIVE im TV auf SPORT1 zu sehen.

Wiederauflage des Vorjahresfinales

Bereits im Vorjahr standen sich Schwerin und Stuttgart im Finale gegenüber – mit dem besseren Ende für die Mecklenburgerinnen. Vor der aktuellen Playoff-Finalserie trafen die Mannschaften am letzten Spieltag der Hauptrunde aufeinander: In einem hart umkämpften Match behielt Schwerin mit 3:2 die Oberhand. Im Halbfinale zeigten beide Teams ihre Klasse und lösten ihre Aufgaben souverän: Schwerin schlug in zwei Partien Pokalsieger Dresden, Stuttgart ließ Aachen keine Chance.

Die Playoffs in der Volleyball Bundesliga der Frauen live auf SPORT1

Die Playoffs in der Volleyball Bundesliga der Frauen werden erstmals live auf SPORT1 im Free-TV gezeigt. Die Online-Übertragung dieser und aller weiteren Spiele erfolgt über SPORTDEUTSCHLAND.TV, dem Online-Sender des Deutschen Olympischen Sportbundes – live und on demand.