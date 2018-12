Der Dresdner SC hat am 9. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen mit einem souveränen 3:0 (25:21, 25:23, 25:20)-Heimerfolg gegen den 1. VC Wiesbaden den Kontakt zum Top-Duo Schwerin und Stuttgart gehalten.

Damit zeigten sich die Dresdnerinnen gut erholt von der deutlichen 0:3-Niederlage im Spitzenspiel beim Allianz MTV Stuttgart am vergangenen Spieltag. (Ergebnisse/Spielplan).

Dagegen hat der VfB Suhl eine schmerzhafte Heimniederlage einstecken müssen. Gegen den Playoff-Konkurrenten SC Potsdam verlor die Mannschaft von Coach Mateusz Zarczynski trotz gutem Auftakt mit 1:3 (25:22, 22:25, 23:25, 16:25).

Suhl bricht gegen Potsdam ein

Dabei begann die Partie aus Sicht der Suhlerinnen vielversprechend. Mit 25:22 entschieden die Gastgeberinnen den ersten Durchgang, in dem sie mit flexiblem Offensivspiel zu überzeugen wussten, verdient für sich.

Doch Potsdam steigerte sich vor 1.400 Zuschauern in den folgenden beiden Durchgängen immer mehr und konnte diese knapp gewinnen. Vor allem Diagonalangreiferin Marta Drpa drückte dem Spiel ihren Stempel auf. (Tabelle der Bundesliga)

Der Widerstand des VfB schien damit gebrochen. Es schlichen sich nun leichte Fehler in Suhls Spiel ein, so konnte Potsdam am Ende einen ungefährdeten 3:1 Auswärtssieg unter Dach und Fach bringen.

