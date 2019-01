Es gibt wieder Volleyball auf SPORT1: Am Mittwoch zeigt SPORT1 live ab 19:00 Uhr den Vergleich in der Volleyball Bundesliga der Frauen zwischen dem Dresdner SC und den Ladies in Black Aachen mit Kommentator Dirk Berscheidt. (Volleyball-Bundesliga: Dresdner SC - Ladies in Black Aachen ab 19.00 Uhr LIVE im TV und Stream)

Wer behält im Verfolgerduell die Oberhand? Im Hinspiel setzte sich Dresden klar mit 3:0 durch, Mareen von Römer, die ihren 400. Einsatz für den DSC feierte, überzeugte als wertvollste Spielerin.

Die Dresdnerinnen gewannen das letzte Spiel in Erfurt, die Aachenerinnen kassierten dagegen eine Niederlage gegen Vilsbiburg. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga)

Im Moment trennen Dresden und Aachen sechs Punkte, doch unterschätzen darf das Team von Chefcoach Alexander Waibl die Aachenerinnen keinesfalls. Die Ladies in Black waren bis zur Niederlage in Vilsbiburg in 2019 in der VBL noch ungeschlagen, siegten viermal in Folge. SPORT1 zeigt die Partie am Mittwoch live ab 19:00 Uhr im TV und Stream.

So können Sie Dresdner SC - Ladies in Black Aachen Schwerin LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de