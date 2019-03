Meister SSC Palmberg Schwerin und Allianz MTV Stuttgart sind mit klaren Siegen in das Playoff-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga gestartet.

Schwerin setzte sich mit 3:0 (25:14, 25:20, 25:16) bei USC Münster durch, die Stuttgarterinnen gewannen ebenfalls mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) gegen den VC Wiesbaden.

Die Stuttgarterinnen, die die Hauptrunde als bestes Team beendet hatten, können in der Best-of-three-Serie am Mittwoch in Wiesbaden (ab 19.55 Uhr LIVE im TV bei SPORT1) bereits den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Schwerin hat ebenfalls am Mittwoch in Münster (19.30 Uhr) die Möglichkeit, sich für die nächste Runde zu qualifizieren.