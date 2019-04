Coup für die kommende Saison: Der SSC Palmberg Schwerin hat die Verträge von McKenzie Adams und Beta Dumancic verlängert. Beide unterschrieben für jeweils ein weiteres Jahr.

"Die beiden sind unglaublich wichtige Spielerinnen für uns, wir haben viel gekämpft, sie halten zu können, obwohl beide auch andere Angebote hatten, und freuen uns nun umso mehr, dass das geklappt hat", sagte Coach Felix Koslowski. (Bundesliga-Spielplan)

Koslowski: "Ein Ausrufezeichen"

Die Verlängerung sei "ein Ausrufezeichen an den Rest der Liga": "Der SSC wird nächste Saison wieder viel Qualtität haben und bei jeder nationalen Entscheidung ein Wörtchen mitreden. Auch international wollen wir natürlich versuchen, wieder auf das gleiche Niveau zu kommen."

Zuvor hatte bereits Greta Szakmary ihren Vertrag um ein Jahr verlängert.

Schwerin steckt mitten in den Playoffs. Am Donnerstag steht das dritte Halbfinale gegen den SC Potsdam an. (Volleyball-Bundesliga: SSC Palmberg Schwerin - SC Potsdam ab 17.25 Uhr LIVE im TV und Stream)