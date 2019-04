Der MTV Stuttgart hat das erste Playoff-Spiel der Volleyball-Bundesliga klar in 3:0 Sätzen (25:19, 25:14, 25:21) gegen die Ladies in Black Aachen gewonnen.

Im ersten Satz hielten die Ladies in Black bis zur Mitte des Satzes noch gut mit, Stuttgart konnte sich aber rechtzeitig absetzen. Der zweite Satz war von Anfang an eine klare Angelegenheit, Aachen bekam Stuttgarts Angreiferin Sarah Wilhite nicht in den Griff.

Im dritten Satz spielte Aachen alles oder nichts - mit anfänglichem Erfolg. Die Führung hielt aber nicht lange, letztlich siegte die individuelle Klasse der Stuttgarter.

Aachen steht im zweiten Spiel zuhause am Sonntag nun bereits unter Druck.