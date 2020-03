vergrößernverkleinern Die Frauen vom USC Münster lieferten in Wiesbaden eine Glanzleistung ab © SPORT1

In der Volleyball-Bundesliga beendet derUSC Münster die Hauptrunde mit einem Sieg in Wiesbaden. Schwerin hält sich in heimischer Halle gegen Suhl schadlos.