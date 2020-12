Die Rote Raben Vilsbiburg haben einen Lauf. Fünf Bundesliga-Spiele in Serie gewannen die Bayern. Zuletzt feierte das Team von Cheftrainer Florian Völker einen 3:1-Auswärtssieg beim hoch gehandelten Pokalfinalisten SC Potsdam. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga)

Die Erfolgsserie soll am Dienstag gegen die Ladies in Black Aachen (Volleyball-Bundesliga: Rote Raben Vilsbiburg - Ladies in Black Aachen ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) weiter fortgesetzt werden. Sollte das gelingen, hätte Vilsbiburg den Anschluss an die Spitzenplätze hergestellt.

Aachen: Erst zwei Saisonsiege

Bei den Aachenerinnen läuft es derweil nicht gerade rund. Erst zwei Saisonsiege gegen Erfurt und Schwerin stehen zu Buche. Mit sieben Zählern rangieren die Ladies in Black lediglich auf Platz neun.

Auch beim Kellerduell in Münster am vergangenen Mittwoch war beim 1:3 nichts zu holen. In der Vilsbiburger Ballsporthalle wird es also mal wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis. (Ergebnisse und Spielplan der Volleyball-Bundesliga)

