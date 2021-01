In der Volleyball-Bundesliga der Frauen steht ein echtes Kellerduell an.

Am Donnerstagabend empfängt der Tabellenneunte VC Wiesbaden das Schlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt. Volleyball-Bundesliga Frauen: VC Wiesbaden vs. Schwarz-Weiß Erfurt am Donnerstag ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Für beide geht es im direkten Duell im echte Big Points. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Volleyball Bundesliga bei SPORT1: Erfurt mit Coup gegen Münster

Leichten Rückenwind verspürt dabei Erfurt: Gegen den Vorletzten Münster gab es vor zwei Spieltagen einen Sieg - folgt gegen Wiesbaden der nächste Coup?

Die Gastgeberinnen haben die letzten drei Spiele verloren, mussten dabei allerdings unter anderem gegen Tabellenführer Stuttgart sowie den Zweitplatzierten Dresden ran. (Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

So können Sie Wiesbaden - Erfurt in der Volleyball-Bundesliga LIVE verfolgen:

