Erster gegen Dritter und ein spannender Fingerzeig für die Playoffs: SPORT1 überträgt das Spitzenduell der Volleyball-Bundesliga zwischen dem Spitzenreiter VfB Friedrichshafen und United Volleys Rhein-Main am Mittwoch, 21. Februar, live ab 20 Uhr im Free-TV.

Der VfB ist in dieser Saison das absolut dominante Team, hat bisher alle Partien gewonnen und erst sechs Sätze abgegeben. Das Hinspiel gegen die United Volleys entschied Friedrichshafen mit 3:1 für sich. Für die Hessen kommt es indes darauf an, die jüngste Niederlage gegen den Meister Berlin Recycling Volleys so schnell wie möglich beiseite zu schieben. Hans-Joachim Wolff kommentiert das Kracherspiel. (SERVICE: Tabelle Volleyball-Bundesliga)

Das Volleyball-Pokalfinale der Frauen live auf SPORT1

Das nächste Volleyball-Highlight auf SPORT1 folgt am Sonntag, 4. März, live ab 16.25 Uhr. Im DVV-Pokalfinale der Frauen stehen sich der VC Wiesbaden und der Dresdner SC gegenüber. In der SAP Arena in Mannheim wird es auf jeden Fall einen neuen Pokalsieger geben, nachdem Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart im Halbfinale mit 1:3 gegen Wiesbaden die Segel streichen musste. Zudem sind am gleichen Tag um 19 Uhr die Highlights des Männer-Pokalfinales zwischen dem VfB Friedrichshafen und den Volleyball Bisons Bühl zu sehen.

Volleyball auf SPORT1: Bundesliga der Frauen und Männer, Europameisterschaften und Beachvolleyball

Neben der Volleyball Bundesliga der Frauen hat auch die Volleyball Bundesliga der Männer seit dieser Saison auf SPORT1 ihr Zuhause. Darüber hinaus sind die Europameisterschaften 2019 und 2021 auf SPORT1, SPORT1+ sowie im Livestream auf SPORT1.de zu sehen. Zudem hat die Sport1 GmbH die plattformneutralen Verwertungsrechte an der Beachvolleyball-EM der Frauen und Männer bis zum Jahr 2021 erworben.