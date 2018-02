Trainerikone Stelian Moculescu beendet seinen Ruhestand und heuert bei den Berlin Recycling Volleys an. Der 67-Jährige löst mit sofortiger Wirkung den bisherigen Cheftrainer Luke Reynolds ab, sein Engagement ist zunächst bis Saisonende befristet.

Der langjährige Volleyball-Bundestrainer flog am Montag direkt aus dem Urlaub auf Gran Canaria nach Berlin und wird sein Debüt in Berlin am Mittwoch in der Champions League gegen Titelverteidiger Zenit Kasan geben.

(SPORT1 zeigt die Volleyball-Bundesliga regelmäßig LIVE im TV auf SPORT1)

"Ich habe in den anderthalb Jahren seit meinem Abschied beim VfB Friedrichshafen viele Angebote aus dem Ausland erhalten, diese jedoch alle ausgeschlagen. Jetzt hat Berlin mich gerufen, und nach dem besonderen Abschied, der mir hier nach der Finalserie 2016 bereitet wurde, konnte ich nicht nein sagen", wurde Moculescu in einer Pressemitteilung zitiert: "Mich reizt diese Herausforderung ungemein."

BR Volleys in der Krise

Die BR Volleys kassierten in den ersten 21 Saisonspielen acht Niederlagen, zudem war eine sportliche Weiterentwicklung unter Reynolds kaum erkennbar. "Der Trainer konnte dem Team leider keine neuen Impulse geben", sagte Klubmanager Kaweh Niroomand: "Es war ein mutiger Schritt, einem jungen Coach wie Luke Reynolds eine Chance zu geben. Er hat auch ohne Zweifel sein Bestes gegeben. Um unsere Saisonziele in Meisterschaft und Champions League zu wahren, mussten wir dennoch reagieren."

Nun soll es der alte Fuchs Moculescu richten. Der gebürtige Rumäne ist der erfolgreichste Volleyballtrainer in Deutschland, als Vereinstrainer wurde er insgesamt 18 mal deutscher Meister, 19 mal Pokalsieger und 2007 sogar Champions-League-Sieger mit dem VfB Friedrichshafen, den er von 1997 bis 2016 höchst erfolgreich coachte. Außerdem betreute Moculescu fast ein ganzes Jahrzehnt lang die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft (1999 bis 2008).

Nach 40 Jahren als Hallentrainer verabschiedete sich der 67-Jährige vor zwei Jahren kurzzeitig in den Ruhestand und fungierte zuletzt als Headcoach der österreichischen Beachvolleyball-Nationalmannschaft. "Mit seiner Vita, seiner fachlichen Expertise und Autorität ist Stelian in unseren Augen der richtige Mann", glaubt Niroomand.