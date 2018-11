Am 5. Spieltag setzte es in der Volleyball-Bundesliga für die Berlin Recycling Volleys eine empfindliche 0:3-Niederlage gegen die United Volleys Frankfurt.

Die Berliner konnten nicht an die starke Leistung in Friedrichshafen anknüpfen und kamen nur sehr schwer ins Spiel. Aber mit einer überragenden Blockarbeit hielten sich die Hausherren in der Partie. Trotzdem ging Satz eins mit 26:28 verloren.

Auch im zweiten Satz konnten die Berliner das Spiel offen halten, mussten sich aber dennoch wieder knapp geschlagen geben. In Satz drei hatten die Frankfurter den Hauptstädtern dann den Zahn gezogen.

Damit verlieren die Berliner etwas an Boden im Kampf um die Tabellenspitze. Die Frankfurter können den Blick wieder nach oben richten. (Volleyball Bundesliga Männer: Tabelle im SPORT1-Datencenter)

Das Spiel zwischen dem VCO Berlin und TV Bühl musste abgesagt werden. Nachholtermin ist der Samstag, 01. Dezember um 16.00 Uhr.

Volleyball-Bundesliga Live auf SPORT1

SPORT1 ist in dieser Saison die erste Anlaufstelle für deutschen Spitzenvolleyball.

Neben 33 Spiele der Bundesliga der Frauen werden auch zwölf Partien aus der Bundesliga der Männer gezeigt, die Donnerstagabend LIVE im SPORT1 im FREE-TV und STREAM übertragen werden.

5. Spieltag

WWK Volleys Herrsching - VfB Friedrichshafen 1:3 (21:25, 13:25, 25:19, 15:25)

TSV Giesen Grizzlys - Hypo Tirol Alpenvolleys Haching 1:3 (17:25, 25:17, 14:25, 20:25)

SWD Powervolleys Düren - SVG Lüneburg 3:2 (19:25, 25:23, 25:20, 22:25, 15:13)

TV Rottenburg - Netzhoppers KW-Bestensee 3:0 (25:18, 25:18, 25:21)

Berlin Recycling Volleys - United Volleys Frankfurt 0:3 (26:28, 22:25, 18:25)

Nachholspiel

Samstag, 01. Dezember

VCO Berlin - TV Bühl (16.00)