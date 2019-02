Am Donnerstags gibt es das nächste Volleyball-Highlight auf SPORT1: Die United Volleys Frankfurt fordern in der Volleyball Bundesliga (VBL) der Männer den Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys heraus.

Die Bundesliga ist in dieser Saison enorm ausgeglichen. So liegen zwischen Platz drei und sechs gerade einmal vier Punkte. (Volleyball-Bundesliga: United Volleys Frankfurt - Berlin Recycling Volleys ab 18.25 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1)

Sogar lediglich zwei Punkte trennen die Tabellennachbarn Berlin Recycling Volleys und die United Volleys Frankfurt auf Rang vier bzw. fünf. Bei einem Erfolg im direkten Vergleich lägen sogar die Hessen vorn.

"Der Druck ist in dieser Saison höher, wenn man für die Playoffs eine gute Ausgangslage haben will und sich für die nächsten Jahre einen Platz für die internationalen Plätze sichern will. Aber damit sollte jeder inzwischen umgehen können", sagte Frankfurts Libero Julian Zenger im Volleytalk auf SPORT1.

United Volleys gewinnen Hinspiel klar

Die United Volleys gehen selbstbewusst in die Partie, schließlich haben sie das Hinspiel mit 3:0 klar für sich entschieden.

Auch an ihrem Saisonziel halten die Frankfurter laut Zenger eisern fest: "An der Zielangabe hat sich durch die Saison nichts geändert. Jeder ist sich einig, dass wir den Schritt ins Finale machen wollen. Das ist unser großes Ziel."

Die Berliner müssen ihrerseits in dieser Saison einen großen Umbruch stemmen. Trainer Cedric Enard tüftelt daher noch an der perfekten Verfassung, die United Volleys sind ein idealer Prüfstein.

