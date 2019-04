Die Alpenvolleys Haching sind ins Playoff-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga eingezogen.

Im entscheidenden dritten Viertelfinale gewannen die Hachinger gegen den bayerischen Kontrahenten WWK Volleys Herrsching 3:1 (20:25, 25:19, 25:16, 15:16).

Damit trifft das Team in der Vorschlussrunde auf Meister Berlin Recycling Volleys oder die SWD Powervolleys Düren, die sich am Sonntag (ab 19.00 Uhr) in Spiel drei gegenüberstehen.

Zuvor hatte nur Pokalsieger VfB Friedrichshafen das Halbfinale erreicht. Der VfB bekommt es dort mit der SVG Lüneburg oder den United Volleys Frankfurt zu tun, die ebenfalls am Sonntag (19.00 Uhr) ihr entscheidendes Spiel austragen.

Playoffs, Viertelfinale, 3. Spiel im Überblick

Samstag, 6. April

Hypo Tirol Alpenvolleys Haching - WWK Volleys Herrsching 3:1 (20:25, 25:19, 25:16, 15:16)

Playoff-Endstand: 2:1, damit steht HACHING im Halbfinale

Sonntag, 7. April

Berlin Recycling Volleys - SWD Powervolleys Düren (19.00)

SVG Lüneburg - United Volleys Frankfurt (19.00)