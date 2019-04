Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys steht im Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard gewann das entscheidende dritte Duell gegen die SWD Powervolleys Düren 3:0 (25:22, 27:25, 25:15) und entschied die Serie mit 2:1 für sich.

"Der zweite Satz war sicher entscheidend. Es war enorm wichtig, dass wir den gedreht haben. Das war so etwas wie der Todesstoß für Düren in dieser Serie", sagte Berlins Kapitän Sebastian Kühner. Die BR Volleys treffen ab Mittwoch (19.00) in der Runde der letzten Vier auf die Alpenvolleys Haching. Die Süddeutschen hatten sich am Samstag mit 2:1 gegen den bayerischen Kontrahenten WWK Volleys Herrsching durchgesetzt.

Pokalsieger VfB Friedrichshafen bekommt es nach dem 2:0 über den TV Bühl mit der SVG Lüneburg zu tun, die die United Volleys Frankfurt durch ein 3:2 (20:25, 25:14, 25:22, 31:33, 15:10) mit 2:1 ausschalteten.

Die Spiele im Überblick

Samstag, 06. April

Hypo Tirol Alpenvolleys Haching - WWK Volleys Herrsching 3:1 (20:25, 25:19, 25:16, 25:16)

Play-off-Endstand: 2:1, damit HACHING im Halbfinale



Sonntag, 07. April

Berlin Recycling Volleys - SWD Powervolleys Düren 3:0 (25:22, 27:25, 25:15)

Play-off-Endstand: 2:1, damit BERLIN im Halbfinale

SVG Lüneburg - United Volleys Frankfurt 3:2 (20:25, 25:14, 25:22, 31:33, 15:10)

Play-off-Endstand: 2:1, damit LÜNEBURG im Halbfinale



Halbfinale (best of five)

Haching - Berlin

VfB Friedrichshafen - Lüneburg

Die Playoffs im TV auf SPORT1

Die TV-Termine:

11.4., 18.25 Uhr: Halbfinale, Spiel 1 (Frauen)

13.4., 16 Uhr: Halbfinale, Spiel 2 (Frauen)

13.4., 18 Uhr: Halbfinale, Spiel 2 (Männer)

18.4., 17.25 Uhr: Halbfinale, Spiel 3 (Frauen)