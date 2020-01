Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat den auslaufenden Vertrag mit seinem französischen Trainer Cedric Enard bis 2022 verlängert. Das gab der Klub zu Wochenbeginn bekannt.

Enard, in Personalunion auch Estlands Nationalcoach, hatte Berlin im vergangenen Jahr zum Abschluss seiner ersten Saison in der Hauptstadt zum insgesamt zehnten Titelgewinn geführt.

Unter der Regie des 43-Jährigen gewann Berlin in der laufenden Spielzeit schon den Supercup und steht am 16. Februar in Mannheim außerdem im Pokalfinale gegen die Powervolleys Düren. In der Bundesliga führt Enards Team die Tabelle auf dem Weg zur fünften Meisterschaft in Serie ungeschlagen an.