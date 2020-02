vergrößernverkleinern Berlin muss in Düren über die volle Distanz gehen ©

Nach der Pleite im Pokal-Finale hat Düren die BR Volleys in der Liga am Rande einer Niederlage. Jeder Satz ist eng, am Ende entscheidet Berlin den Fünf-Satz-Krimi für sich.