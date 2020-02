Am Dienstagabend steht in der Volleyball-Bundesliga der Kampf um die letzten Playoff-Plätze im Fokus.

Die SWD powervolleys Düren empfangen die BERLIN RECYCLING Volleys (Volleyball-Bundesliga der Männer: SWD powervolleys Düren - BERLIN RECYCLING Volleys ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Keine leichte Aufgabe für die Hausherren, die noch um den Einzug in die Playoffs kämpfen. Zwar befindet sich Düren aktuell auf Rang acht, allerdings beträgt der Vorsprung von auf Verfolger Rottenburg lediglich zwei Zähler. Das Team aus der Hauptstadt hingegen wahrt bis dato seine weiße Weste. In 18 Spielen fuhren die RECYCLING Volleys 18 Siege ein und stehen mit stolzen zwölf Punkten Abstand auf den Tabellenzweiten auf Frankfurt an der Spitze.

Doch das Duell bringt noch eine besondere Brisanz mit sich: Zuletzt standen sich beide Teams im Pokale des DVV-Pokals gegenüber. Dabei ist Berlin seiner Favoritenrolle gerecht geworden und bezwang den Überraschungsfinalist klar mit 3:0. Düren dürfte also heiß auf eine Revanche sein.

