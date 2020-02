Die SWD powervolleys Düren fahren ein Big Point im Kampf um die Playoffs in der Volleyball-Bundesliga ein.

Mit einer starken und fokussierten Leistung ließen sie der gastgebenden SVG Lüneburg beim 3:0 nach Sätzen (25:15, 25:19, 25:17) keine Chance.

Düren beendet Sieglosserie nach vier Spielen

Durch den klaren Erfolg in Lüneburg beendet Düren eine vier Spiele andauernde Pleitenserie und löst gleichzeitig den Gastgeber auf Platz sechs ab. (Die Tabelle der Bundesliga)

Die Lüneburger müssen langsam aber sicher um die Playoffs zittern. Der letzte Sieg datiert am 18.1 gegen Rottenburg. Der letzte Spieltag der Bundesliga steht am 21. März an. Danach beginnen die Playoffs.

