Der SSC Palmberg Schwerin hat die letzte vakante Position im Kader der Saison 2019/20 gefüllt. Die US-Amerikanerin Justine Wong-Orantes wird neben der deutschen Nationalspielerin Anna Pogany die zweite Libera im Team des Rekordmeisters. Wong-Orantes übernimmt für Elisa Lohmann, die ins schweizerische Schaffhausen wechselte.

Für die 23-Jährige ist es der erste Profivertrag nach einer erfolgreichen Collegekarriere an der Universität von Nebraska. Seit 2017 gehört gebürtige Kalifornierin zur US-Nationalmannschaft. Mit dieser gewann sie 2019 die Volleyball Nations League sowie den Pan American Cup; bei letzterem Turnier wurde sie zur besten Libera gewählt.

Aktuell steht für die Amerikanerin noch der World Cup in Japan an. In Schwerin wird sie deshalb voraussichtlich erst zum Supercup (20. Oktober) eintreffen. Die Vorfreude auf die neue Herausforderung ist bereits groß: "Ich bin super aufgeregt, zum ersten Mal außerhalb der USA zu spielen und Teil eines Top-Teams wie Schwerin zu werden. Ich habe viel Leidenschaft und Kampfgeist und werde alles für die Mannschaft geben", sagt die Libera.

Nach Romy Jatzko, Nele Barber und Nicole Oude-Luttikhuis ist Wong-Orantes die vierte SSC-Neuverpflichtung für 2019/20.