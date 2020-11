Das ging zügig: Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin stehen nach einem Ruckzuck-Sieg im Halbfinale des DVV-Pokals.

Das Team von Trainer Felix Koslowski kam in der heimischen Palmberg Arena gegen den Bundesliga-Rivalen Ladies in Black Aachen nach nur 76 Spielminuten zu einem souveränen 3:0 (25:18, 25:22, 25:18) und nahm damit erfolgreich Revanche für die bisher einzige Saison-Niederlage in der Liga beim 2:3 vor eine Woche.

In Bestform bei den Mecklenburgerinnen präsentierte sich Außenangreiferin Lina Alsmeiser, die 16 Punkte für den deutschen Rekordmeister verbuchte.

Im zweiten Duell des Schweriner Viertelfinal-Turniers zog der VfB Suhl mit 1:3 (25:23, 19:25, 10:25, 16:25) gegen Pokalverteidiger Dresdner SC den Kürzeren, der nun wiederum im Halbfinale bereits am Donnerstag (ab 16.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und im STREAM) auf Gastgeber Schwerin trifft.

Ebenso in die Runde der letzten vier Teams zog der SC Potsdam (3:0 gegen Roten Raben Vilsbiburg) sowie Allianz MTV Stuttgart nach einem klaren Erfolg über Schwarz-Weiß Erfurt (3:0) ein. Auch diese Partie steigt schon am Donnerstag in der Stuttgarter SCHARRena (ab 18 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und im STREAM).

Angesichts der Corona-Pandemie hatte der Arbeitskreis der Frauen-Bundesliga die Vorverlegung und die Austragung des Wettbewerbs in Turnierform beschlossen, um Spielraum für eventuelle Ausweichtermine im Dezember zu schaffen.

Die Ergebnisse im Überblick:

Ladies in Black Aachen - SSC Palmberg Schwerin 0:3 (18:25, 22:25, 18:25)

VfB Suhl - Dresdner SC 1:3 (25:23, 19:25, 10:25, 16:25)

Roten Raben Vilsbiburg - SC Potsdam 0:3 (23:25, 21:25, 20:25)

Allianz MTV Stuttgart - Schwarz-Weiß Erfurt 3:0 (25:15, 25:11, 25:19)