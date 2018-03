Am kommenden Sonntag steigen in der SAP Arena Mannheim die Volleyball-Pokalfinals 2017/18. SPORT1 überträgt das Finale der Damen LIVE ab 16.25 Uhr und zeigt das Herren-Finale in Highlights.

Bei den Damen fordert der VC Wiesbaden den Dresdner SC heraus.

Das heißt, dass es im Vergleich zum letzten Jahr einen neuen Pokalsieger geben wird, denn Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart ist bereits ausgeschieden. Und auch der Meister und Vorjahres-Pokalfinalist SSC Palmberg Schwerin ist nicht mit dabei.

Für Wiesbaden wäre dieser Titel eine Premiere, während die Dresdnerinnen zuletzt vor zwei Jahren den Pokal in die Höhe stemmen durften. Dresden steht in der Volleyball Bundesliga aktuell auf dem zweiten Platz, fuhr gegen die fünftplatzierten Wiesbadenerinnen in dieser Saison zwei klare Siege ein und ist damit im Pokalendspiel in der Favoritenrolle.

Das Finale der Damen zeigt SPORT1 am Sonntag, den 4. März, ab 16.25 Uhr LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM auf sport1.de.

Daniela Fuß ist als Moderatorin in Mannheim vor Ort, als Kommentator fungiert Dirk Berscheidt. Ihm zur Seite steht der Ex-Nationalspieler Ralph Bergmann.

Finale der Männer in Highlights

Im Pokal-Endspiel der Männer tritt Titelverteidiger VfB Friedrichshafen gegen die Volleyball Bisons Bühl an. Die Partie beginnt um 13.45 Uhr.

Im letzten Jahr sicherte sich Friedrichshafen den Cup gegen die Berlin Recycling Volleys, die diesmal bereits im Viertelfinale scheiterten.

Die Highlights dieser Partie zeigt SPORT1 am Sonntag, den 4. März, ab 19 Uhr im Free-TV - direkt im Anschluss an das Frauen-Finale.

Die Sendezeiten der Pokalfinals im Überblick