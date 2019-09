Die deutschen Volleyball-Frauen befinden sich bei der Europameisterschaft auf einem Höhenflug:

Nach Siegen über die Schweiz, Spanien, Mitfavorit Russland, Gastgeber Slowakei und Weißrussland stehen die Schmetterlinge als ungeschlagener Gruppensieger im Achtelfinale.

SPORT1 zeigt das erste K.o.-Spiel gegen Underdog Slowenien am Sonntag LIVE ab 17.55 Uhr im Free-TV und im LIVESTREAM. Hans-Joachim Wolff kommentiert. Ein mögliches Viertelfinale des deutschen Teams wäre am Mittwoch, 4. September, LIVE auf SPORT1 zu sehen.

Deutschland in der Gruppenphase nicht zu stoppen

Am vergangenen Mittwoch krönten die deutschen Volleyball-Frauen ihre bislang überzeugende Leistung bei der EM mit dem Gruppensieg. Dank eines 3:0-Erfolgs im letzten Gruppenspiel gegen Weißrussland zog das Team von Trainer Felix Koslowski ungeschlagen ins Achtelfinale ein. Besonders beeindruckend war dabei der 3:2-Sieg über Russland, das als einer der Favoriten auf den Titel gilt. (DATENCENTER: Der Spielplan der Volleyball-EM)

"Die Truppe hat eine unglaubliche Mentalität, sie spielt die ganze Zeit mit so viel Spirit. Wir haben eine überragende Vorrunde gespielt, aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig mit dieser Europameisterschaft", sagte Koslowski bei SPORT1.

Russland - Belgien LIVE auf SPORT1

Im ersten K.o.-Spiel wartet nun Außenseiter Slowenien. Der Weltranglisten-39. ist erst zum zweiten Mal bei einer Europameisterschaft vertreten und konnte gegen Portugal und die Ukraine die ersten EM-Siege feiern.

Bereits zuvor überträgt SPORT1 das Achtelfinale zwischen Russland und Belgien ab 15.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Die EM wird in diesem Jahr erstmals in vier Ländern - in Polen, der Türkei, der Slowakei sowie Ungarn - ausgetragen. 24 Nationen bedeuten zudem eine Rekordteilnehmerzahl. Ab dem Viertelfinale wird nur noch in Polen und der Türkei gespielt, ab den Halbfinals ausschließlich in der Türkei.

SPORT1 überträgt alle deutschen EM-Spiele LIVE im TV, im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1+. Unabhängig vom Abschneiden des DVV-Teams gibt es zudem zwei Viertelfinalpartien, beide Halbfinalspiele und das Finale zu sehen.