Serbien holt sich gegen Italien das Finalticket und darf weiter von der Titelverteidigung träumen!

In der Neuauflage des Finales von der Weltmeisterschaft 2018 hatte Serbien erneut das bessere Ende für sich. Mit 3:1 (25:22, 25:21, 21:25, 25:20) setzten sich die aktuellen Welt- und Europameisterinnen durch und fügten der "Goldenen Generation" Italiens erneut eine bittere Niederlage zu.

Serbien beweist starke Nerven

Dabei hatten die Italienerinnen durchaus ihre Chancen. Vor allem im ersten und zweiten Satz gelang ein Auftakt nach Maß und man konnte sich jeweils mit einigen Punkten absetzen. Aber dann kamen die Serbinnen ins Rollen und drehten beide Durchgänge.

Im dritten Satz konnte Italien seine Leistung dann durchziehen und holte sich folgerichtig diesen Durchgang.

Serbien löscht italienisches Strohfeuer

Aber es war nicht mehr als nur ein kurze Strohfeuer. Im vierten Durchgang war das Team vom Balkan von Beginn an da und lag beständig in Front. Italien blieb zwar dran, aber am Ende konnte man die Serbinnen nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen.

Der Gegner des Titelverteidigers wird im Spiel der Türkei gegen Co-Gastgeber Polen gefunden. (Volleyball-EM, Halbfinale: Türkei - Polen, ab 18.25 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)