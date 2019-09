Trotz Fehlstart: DVV will Medaille

München - Die deutschen Volleyballer glauben trotz eines Fehlstarts in die EM (LIVE im TV auf SPORT1+) an eine Kehrtwende. Lukas Kampa peilt eine Medaille an.