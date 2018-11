Für die deutschen Volleyballerinnen wartet bei der Weltmeisterschaft in Japan die nächste Herausforderung. In der zweiten Gruppenphase muss das Team von Trainer Felix Koslowski im zweiten Spiel gegen die Mannschaft aus Serbien ran. (3.40 Uhr MESZ im LIVESTREAM).

In der ersten Partie hatten die deutschen Damen unerwartet ein Ausrufezeichen gesetzt und Mitfavorit Brasilien in fünf Sätzen mit 3:2 (14:25, 19:25, 32:30, 25:19, 17:15) bezwungen.

Serbien noch ungeschlagen

"Das passiert dir einmal in 100 Spielen, das war heute unser Tag. Die Mannschaft kann wirklich stolz auf sich sein. Wir haben eine Riesengeschlossenheit, das war eine super Teamleistung", sagte Koslowski nach der Partie.

Auch gegen Serbien müssen sich die Spielerinnen um Louisa Lippmann auf eine harte Aufgabe einstellen. Die Serbinnen sind bisher noch ungeschlagen und führen die Tabelle der Gruppe E souverän mit 18 Punkten an.

Deutschland derzeit auf Rang fünf

Serbien ist bisweilen nicht nur ungeschlagen, das Team musste noch nicht einen einzigen Satz abgeben. Umso schwieriger ist deshalb die Aufgabe für die deutsche Mannschaft. Das Team rund um Louisa Lippmann rangiert in der Tabelle mit elf Punkten auf dem fünften Platz. (Tabellen der Volleyball-WM)

Nach einem Ruhetag spielt Deutschland am Donnerstag gegen Puerto Rico und zum Abschluss der zweiten Gruppenphase am Freitag gegen die Dominikanische Republik (alle Spiele im LIVESTREAM).

Von den 16 verbliebenen Mannschaften in zwei Achtergruppen erreichen insgesamt sechs Teams die Plätze in der Top-6-Runde. Dann werden in zwei Dreiergruppen die Halbfinal-Teilnehmer ermittelt.