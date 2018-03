Die deutschen Curlerinnen sind mit zwei Niederlagen in die WM im kanadischen North Bay gestartet. Das Team um Skip Daniela Jentsch unterlag zunächst dem Olympiazweiten Südkorea mit 3:8, anschließend gab es gegen Japan ein knappes 5:6. Dabei hatte die Auswahl des Deutschen Curling Verbandes (DCV) noch vor dem letzten End mit 5:4 geführt.

Das Team, das sich nicht für die Winterspiele in Pyeongchang qualifiziert hatte, hat mit Blick auf die Sportförderungen Rang acht als WM-Ziel ausgegeben. Im neuen Turnier-Modus gehen 13 Nationen an den Start und damit eine mehr als bislang. Sechs Mannschaften ziehen in die Playoffs (24./25. März) ein, der Titelverteidiger ist Gastgeber Kanada.