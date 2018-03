Anzeige

Eiskunstlauf: Olympiasiegerin Aljona Savchenko deutet Rücktritt an Savchenko deutet Rücktritt an / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Aljona Savchenko gewann mit Bruno Massot bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang Gold © Getty Images

Mit dem Gewinn der Goldmedaille in Pyeongchang geht für Aljona Savchenko ein Traum in Erfüllung. Jetzt deutet die 34-Jährige ein baldiges Karriereende an.