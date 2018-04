Peter Schlickenrieder (48) wird überraschend neuer Bundestrainer der deutschen Skilangläufer und soll die kriselnde Disziplin zurück in die Erfolgsspur führen. Der Olympiazweite von 2002, der zuletzt als TV-Experte tätig war, übernimmt damit erstmals eine hauptamtliche Aufgabe im Deutschen Skiverband (DSV).

Mittelfristiges Ziel sind Erfolge bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf und den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Bei den Winterspielen im Februar in Pyeongchang im Februar hatte es keine deutsche Medaille gegeben.

"Mir ist vollkommen klar, dass wir einen nicht ganz einfachen gemeinsamen Weg vor uns haben", sagte Schlickenrieder: "Bis zu den nächsten sportlichen Höhepunkten bleibt nicht mehr viel Zeit, und wir sollten uns auch keine Wunderdinge erwarten." Er freue sich jedoch über die neue Herausforderung, "weil ich mir sicher bin, dass wir gemeinsam im Team viel erreichen können."

Scklickenrieder gibt TV-Expertenrolle ab

Schlickenrieder gibt seine TV-Rolle ebenso ab wie seine Position als DSV-Präsidiumsmitglied. Nach Angaben des DSV soll er vornehmlich eine übergeordnete und koordinierende Führungsrolle mit Fokus auf die Weltcup-Teams ausüben und mit dem Sportlichen Leiter Andreas Schlütter das Führungs-Duo bilden.

"Peter Schlickenrieder ist seit vielen Jahren ein authentischer Botschafter und Visionär für den Langlaufsport und den DSV", sagte DSV-Sportdirektorin Karin Orgeldinger: "Deshalb ist es für uns ein absoluter Glücksfall, dass er sich nun vollumfänglich und in hauptamtlicher Funktion in diesem Bereich engagiert."

Teichmann im Trainerstab

Zudem erklärte der DSV, dass Janko Neuber weiter als Disziplintrainer Herren arbeiten werde. Für die Frauen ist zukünftig Erik Schneider zuständig.

Markus Hofmann und Rene Sommerfeldt sind als Disziplintrainer für das so genannte "Perspektiv- und Entwicklungs-Team" zuständig. Komplettiert wird das Trainerteam durch Axel Teichmann. Der zweimalige Weltmeister wird übergeordneter Technik- und Athletiktrainer.