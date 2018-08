Die besten Bilder von Slopestyle-Star Lisa Zimmermann zum Durchklicken

Eigentlich kennt man Lisa Zimmermann aus dem Schnee, wenn sie beim Slopestyle ihre Flugkünste zum Besten gibt. Jetzt zeigt sich die Nürnbergerin im Meer bei einer "Aprés-training activity" - dem Surfen.

Die 22-Jährige scheint sich am Strand und im Wasser pudelwohl zu fühlen, obwohl sie ihre Stärken normalerweise in den Bergen hat. Diese kann sie gerade leider nicht präsentieren, weil sie sich nach ihrer gravierenden Knie-Verletzung Anfang 2017 noch zurückkämpft. Sie hatte sich am Mammoth Mountain in Kalifornien das Kreuzband sowie Außen- und Innenband gerissen.

Während die Slopestyle-Weltmeisterin von 2015 an ihrem Comeback feilt, genießt sie die Zeit am Meer, zeigt sich freizügig im Pool und zieht sich für den Playboy aus.

