Die deutschen Curler haben bei den Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn den nächsten Sieg gefeiert.

Die neu formierte Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz (Rastatt) gewann am Montag 6:5 gegen die Niederlande, es war der dritte Erfolg im vierten Turnierspiel.

Damit liegen die deutschen Männer vorerst auf Rang drei der Zehnertabelle, schon am Nachmittag (15.00 Uhr) steht das nächste Spiel gegen Norwegen an. Die deutschen Frauen stehen bei zwei Siegen und einer Niederlage und treffen am Montag auf Dänemark (11.00 Uhr) und Tschechien (19.00 Uhr).

Ziel der beiden deutschen Teams ist mindestens Platz sechs, der noch die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaften im kanadischen Lethbridge (Männer) und im dänischen Silkeborg (Frauen) bedeuten würde.

Sollte es nur zu Rang sieben oder acht reichen, gäbe es noch eine zusätzliche Möglichkeit für ein WM-Ticket. Die letzten beiden Teams steigen in die B-Gruppe ab.