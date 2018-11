Der zweimalige Eiskunstlauf-Weltmeister Javier Fernandez hat seinen Rücktritt im Anschluss an die Europameisterschaften im Januar 2019 in Minsk angekündigt.

"Ich möchte die Entscheidung zu dem Zeitpunkt treffen, den ich selbst für richtig halte", sagte der 27-jährige Spanier am Mittwoch in Madrid: "Und zu einem Zeitpunkt, an dem ich mit Stolz auf meine Karriere zurückblicken kann."

Fernandez war 2015 und 2016 Weltmeister, bei den letzten sechs Europameisterschaften seit 2013 gewann er ununterbrochen den Titel. 2018 in Pyeongchang holte er als Dritter endlich auch die ersehnte Olympiamedaille.