Keine Olympiasieger, kein Glanz: Ohne die pausierenden Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot sind die deutschen Eiskunstläufer bei den nationalen Titelkämpfen in Stuttgart wieder im Kufenalltag angekommen. Und sie stehen vor einem schwierigen nacholympischen Winter.

Die Olympiateilnehmer Nicole Schott und Paul Fentz verteidigten zwar ihre Einzeltitel, sie sind jedoch von der absoluten Weltspitze nach wie vor ein gutes Stück entfernt. Der EM-Zehnten aus Essen reichte eine bestenfalls durchschnittliche Leistung zum Titelgewinn, auch weil Ex-Titelträgerin Nathalie Weinzierl aus Mannheim wegen eigener Probleme kaum Druck auf die erneut erfolgreiche Vorjahressiegerin ausüben konnte.

"Ich wusste, dass es gegen Ende der Kür schwierig werden würde, weil ich wegen Verletzungen noch Trainingsrückstand habe", sagte Sportsoldatin Schott. Um sich für die Weltmeisterschaften im März im japanischen Saitama zu qualifizieren, muss die 22-Jährige auch bei den europäischen Titelkämpfen im Januar in Minsk Vize-Meisterin Weinzierl in die Schranken verweisen.

Fentz peilt bei der EM die Top-10 an

Derlei Qualifikationssorgen hat Fentz nicht, der Berliner hatte in der Stuttgarter Eiswelt keine ernsthafte Konkurrenz. Auch ohne vierfachen Sprung war der erneute Titelgewinn für den 26-Jährigen nie in Gefahr. "Aber am Vierfach-Toe-Loop werde ich über Weihnachten arbeiten", versprach der alte und neue deutsche Champion.

Auf jeden Fall blickt der WM-15. positiv in Richtung EM. "Ich will dort auf jeden Fall die Top Ten schaffen. Eigentlich will ich sogar im Kurzprogramm mindestens Sechster werden, damit ich die Kür in der besten Gruppe laufen kann." Mangels leistungsstarker Rivalen ist Fentz für die beiden Höhepunkte der nacholympischen Saison gesetzt.

Koch/Nüchtern ebenfalls gesetzt für die EM

Gleiches gilt für die neuen deutschen Eistanzmeister Shari Koch/Christian Nüchtern. Das Duo, das bei Ex-Weltmeisterin Barbara Fusar-Poli in Mailand trainiert, trat die Nachfolge der Vorjahressieger Kavita Lorenz und Joti Polizoakis an. Lorenz beendete nach Olympia ihre Karriere, der Oberstdorfer fand für die laufende Saison keine neue Partnerin.

Dank der Vorjahreserfolge von Savchenko und Massot dürfen auch die neuen deutschen Paarlauf-Meister Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert sowie Annika Hocke und Ruben Blommaert für EM und WM planen. Aber die jungen Berliner Paare haben noch einen sehr weiten Weg vor sich, auch wenn sich Hase selbstbewusst gab: "Langfristig wollen wir in die Fußstapfen von Aljona und Bruno treten."