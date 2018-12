Rodeln: Sebastian Ludwig Zweiter in Lake Placid, Felix Loch Fünfter Loch verfehlt Podest erneut - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

Felix Loch wartet weiter auf seinen ersten Podestplatz der Saison

Die Formkrise von Felix Loch hält auch in Lake Placid an. Der Rodel-Star fährt wieder nicht unter die die ersten Drei. Für ihn springt Johannes Ludwig in die Bresche.