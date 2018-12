Die deutschen Skicrosser haben beim Weltcup-Auftakt in Arosa eine Top-Platzierung verpasst.

Florian Wilmsmann (Hartpenning) erreichte als bester Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) in der Schweiz das kleine Finale und wurde dort Dritter. Daniel Bohnacker (Gerhausen) schied im Viertelfinale aus, Tim Hronek (Unterwössen) im Achtelfinale. Den ersten Sieg im Weltcup-Winter holte sich der Schweizer Jonas Lenherr.

Auch bei den Frauen feierte die Schweiz einen Heimsieg, Fanny Smith entschied das Finale für sich. Heidi Zacher (Lenggries) war bei ihrem Comeback elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss in der Qualifikation gescheitert. Die 20-Jährige kam am Sonntag nur auf den 21. Rang und verpasste so den Wettkampf der besten 16 am Montag.