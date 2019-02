vergrößernverkleinern Johannes Ludwig geht auch in der Saison 2019/20 an den Start © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Johannes Ludwig geht auch in der kommenden Saison im Rodel-Weltcup an den Start. Der Olympia-Dritte führt derzeit die Gesamtwertung an.