Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel hat trotz eines Sturzes das 1500-m-Halbfinale der WM in Sofia erreicht. Die 20-Jährige aus Dresden war mit der Chinesin Chunyu Qu kollidiert, profitierte anschließend jedoch von der Strafe gegen ihre Kontrahentin. Über 1000 m lief Seidel als Laufsiegerin ins Viertelfinale, über 500 m schied die zweimalige Olympiateilnehmerin dagegen aus.

Lüdtke im Viertelfinale

Bei den Männern zog WM-Debütant Adrian Lüdtke als Dritter seines Vorlaufs über 1000 m ins Viertelfinale ein. Über 500 und 1500 m verpasste der 20 Jahre alte Sportsoldat dagegen den Sprung in die nächste Runde. Am Samstag und Sonntag finden die weiteren Runden statt, Seidel peilt im Mehrkampf aller Strecken ein Top-12-Ergebnis an.

Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) hat für die Titelkämpfe in Bulgarien nur Seidel und Lüdtke gemeldet. Der Allround-Weltmeistertitel wird nach vier Strecken (1500 m, 500 m, 1000 m und 3000 m-Superfinale der besten Acht) vergeben. Die Streckenersten über 1500 m, 500 m und 1000 m krönen sich zum Einzelstrecken-Weltmeister.