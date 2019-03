Die Dresdnerin Anna Seidel hat bei den Shorttrack-Weltmeisterschaften in Sofia mit Platz sieben über 1000 m ihr bisher bestes WM-Ergebnis erzielt. Neue Weltmeisterin wurde Olympiasiegerin Suzanne Schulting (Niederlande) vor Min Jeong Choi (Südkora) und Kim Boutin (Kanada).

WM-Debütant Adrian Lüdtke hatte zuvor überraschend das B-Finale über 1000 m erreicht, in dem er seinem einzigen Gegner Yuri Confortola (Italien) unterlag. In der Streckenwertung belegte der Rostocker am Ende Platz acht. Weltmeister wurde der Südkoreaner Hyo Jun Lim.

"Das ist für unsere kleine Mannschaft ein tolles WM-Ergebnis", sagte der neue DESG-Sportdirektor Matthias Kulik: "Anna steigert sich stetig in den letzten Jahren, und Adrian hatte einen Super-Einstand. Für das nächste Jahr haben wir je zwei Startplätze bei den Damen und Herren, und wir wollen auch wieder Staffeln aufstellen."