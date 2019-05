Der Zustand des bei einem Weltrekordversuch in der Quarterpipe in La Plagne schwer gestürzten Halfpipe-Vizeweltmeisters Kevin Rolland (Frankreich) ist nach Auskunft der Uniklinik in Grenoble stabil.

Einen Tag nach der Operation an seinem gebrochenen Becken mache der Patient Fortschritte, teilte das Krankenhaus am Samstag mit.

Rolland, Weltmeister 2009 und Olympiadritter 2014, hatte bei dem Unglück am vergangenen Dienstag nach Auskunft seines Managements multiple Knochenbrüche erlitten.